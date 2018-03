Ciclista encontrado inconsciente na berma da estrada em Vila Verde

Sandra Freitas Hoje às 15:46 Facebook

Um ciclista foi encontrado inconsciente esta quarta-feira à tarde, na EN308, na freguesia de Sabariz, em Vila Verde, pelos bombeiros voluntários locais, quando estes se dirigiam para outro serviço de emergência.

Segundo fonte do Comando Distrital de Braga das Operações de Socorro (CDOS de Braga), eram cerca das 14.45 horas, quando os bombeiros voluntários "iam em emergência para a freguesia de Valdreu" e se cruzaram com o homem caído na beira da estrada, "inconsciente", com a bicicleta ao lado. Foi assistido e transportado para o Hospital de Braga,

Para já, não é sabido se a vítima se terá despistado ou se o acidente foi resultado de algum embate com outra viatura.