Dois feridos após aparatosa colisão com Porsche em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 14:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma aparatosa colisão, ocorrida em Vila Verde, ao princípio da tarde desta segunda-feira causou dois feridos, ambos ligeiros, deixando um bólide completamente destruído.

O acidente de viação verificou-se na Estrada Nacional 201, que liga Braga a Ponte de Lima, no cruzamento de Marrancos que faz a ligação com Arcozelo, outra freguesia do concelho de Vila Verde, no distrito de Braga.

Os dois detidos foram logo assistidos por técnicos de emergência pre-hospitalar do INEM.

Da colisão frontal resultaram ainda danos muito avultados num Porsche, bem como estragos num Volvo. No local esteve uma patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga a regularizar o trânsito e que depois registou a ocorrência.

Estiveram também a seguir os Bombeiros Voluntários de Vila Verde e os dois feridos, ambos condutores, foram transportados ao Hospital Central de Braga, em estado que não inspirava cuidados de maior.