Dois feridos graves numa colisão rodoviária em Vila Verde

Dois feridos em estado grave é o balanço provisório de uma colisão rodoviária ocorrida ao princípio da noite deste sábado, em Vila Verde, no distrito de Braga.

No local, um troço na Estrada Nacional 101, na União de Freguesias de Barbudo e Vila Verde, estiveram um médico e um enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM e os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, num total de dezena e meia e operacionais, e cinco viaturas.

As vítimas foram transportadas ao Hospital de Braga pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde.