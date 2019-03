Fogo florestal combatido por meia centena de bombeiros em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 16:21 Facebook

Um fogo florestal com grandes dimensões locais está a ser combatido por meia centena de bombeiros, numa zona de mato, na freguesia de Coucieiro, em Vila Verde, no distrito de Braga, tendo sido evitada a propagação das chamas a residências e a uma fábrica têxtil, com a utilização de uma dúzia de viaturas oriundas de várias corporações daquela região.

No local estão já os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, apoiados pelos seus camaradas de Amares, Barcelinhos, Braga e Vizela, entre outras corporações do distrito de Braga, o que permitiu isolar a progressão das chamas, que chegaram a ameaçar mesmo muito perto algumas habitações, bem como uma fábrica têxtil, em Coucieiro, uma freguesia do norte do concelho de Vila Verde, zona que acordou com um grande incêndio em Oriz de Santa Marinha e mais acima também na freguesia de Gondomar, já próximo de Terras de Bouro.

Os militares do Posto Territorial da GNR de Vila Verde estão em alerta permanente junto das populações e combate às chamas está a ser dirigido por Luís Morais, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, desde as primeiras horas da manhã deste domingo.