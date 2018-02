Homem destruiu casa que os serviços sociais lhe repararam

Joaquim Gomes Hoje às 01:10 Facebook

Twitter

Um homem que não ficou satisfeito com o modo como os Serviços Sociais da Câmara de Vila Verde repararam a sua casa, destruiu tudo, fechou-se na residência e recusou-se ser transportado ao Hospital de Braga, levando à intervenção da GNR, que o retirou da moradia.

A intervenção da GNR de Vila Verde verificou-se no momento em que o locatário já se tinha barricado na residência, ameaçando que iria incendiar a casa, alegadamente porque esta, anteriormente sem canalização, não voltaria a ter lareira.

João Pimenta, de 60 anos, que vive sozinho, protagonizou, esta quinta-feira, os incidentes, na aldeia de Estrumil, freguesia de Oriz Santa Maria, concelho de Vila Verde, quando foi visto a atirar as louças cerâmicas pela janela e a vociferar contra as obras realizadas.

O caso complicou-se a partir do final da tarde, porque nem o diálogo com as técnicas de assistência social da Câmara Municipal de Vila Verde, nem com o presidente da Junta de Freguesia de Oriz Santa Maria, José Araújo, surtiu efeito. Segundo apurou o JN, durante a noite anterior, o dono da casa tinha acendido uma fogueira dentro da moradia com os próprios materiais instalados durante esta semana, todos a expensas do Município de Vila Verde.

Uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro/Posto de Emergência Médica do INEM foi deslocada para o local, mas perante os insultos e as ameaças que as técnicas e o autarca local foram constatando, só mesmo a chegada da Guarda Nacional Republicana resolveu a situação, tendo o homem sido então transportado para o Hospital de Braga.