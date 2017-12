Homem morre atropelado em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 00:33, atualizado às 00:36 Facebook

Um homem morreu atropelado, este domingo à noite, em Ribeira do Neiva, no concelho de Vila Verde, distrito de Braga.

A ocorrência verificou-se cerca das 21.30 horas. No local do sinistro, estiveram oito elementos com quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, para além de um médico e um enfermeiro do INEM, tendo sido o primeiro a declarar o óbito no local.

A GNR de Vila Verde encontra-se no local a registar o caso. O corpo vai ser transportado para o Gabinete Médico-Legal do Cávado, em Braga, a fim de ser realizada a autópsia.