Hoje às 14:16, atualizado às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu na sequência do despiste do automóvel que conduzia, em Vila Verde, ao princípio da tarde deste domingo.

O acidente mortal ocorreu na zona do Pimpão, da freguesia de Cervães, no concelho de Vila Verde, distrito de Braga. A vítima, de 77 anos, vivia perto do local do sinistro.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, a GNR de Prado e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga estiveram no local.