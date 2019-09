Idoso morre em despiste de motorizada em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 14:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Um septuagenário morreu em consequência do despiste da motorizada que conduzia, ao princípio da noite de domingo, numa estrada municipal situada na freguesia de Cervães, concelho de Vila Verde, distrito de Braga.

A vítima, de 76 anos, residente em Cervães, despistou-se na Avenida Sobral Cobrosa, próximo do Santuário de Nossa Senhora do Bom Despacho, foi projetado para fora do automóvel e embateu numa vedação, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória.

Devido aos ferimentos, a vítima acabou por morrer ainda no local, onde esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, com os Bombeiros Voluntários de Vila Verde.

No local, estiveram ainda militares do Posto Territorial da GNR de Prado a registar a ocorrência e a regularizar o trânsito. O corpo sido removido para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, em Braga.