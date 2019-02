Lombas levam condutores de Vila Verde ao desespero

Sandra Freitas Hoje às 09:51 Facebook

A população de Vila Verde está indignada com a construção de dezenas de lombas e passadeiras sobrelevadas nas estradas do centro urbano de Vila Verde.

A Autarquia afirma que a intervenção tem como objetivos a redução da sinistralidade e a melhoria das condições de mobilidade de peões e ciclistas, mas os condutores falam em "exagero".

"Quase toda a gente reclama das lombas. São muitas, altas e mal sinalizadas". Quem o diz é o talhante Paulo Azevedo, que todos os dias recebe clientes insatisfeitos com a nova forma de mobilidade na vila. As rampas que estão a causar mais críticas situam-se na EN101 e junto à EB 2,3 de Vila Verde, por terem uma grande elevação. Mas o presidente da Câmara, António Vilela, alerta que as obras ainda não estão terminadas e há passagens que vão ser corrigidas. "Um metro de rampa era suficiente para passeios com 12 centímetros de altura. Mas alguns passeios eram mais altos e isso não foi previsto. Mas o problema vai ser corrigido [suavizando a altura da rampa] e, ainda, vamos pintar e colocar sinalização luminosa", assegura o edil.