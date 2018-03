Menina de nove anos no funeral da mãe morta à facada na Bélgica

Joaquim Gomes Hoje às 20:01 Facebook

A portuguesa alegadamente assassinada pelo marido no início da semana em Charleroi, na Bélgica, foi a enterrar, este sábado, na presença da filha, em Santa Marinha de Oleiros, no concelho de Vila Verde.

Num adeus comovente, a menina, que terá assistido ao crime, dirigiu-se à mãe em francês.

Maria da Conceição Gonçalves da Rocha, de 45 anos, tinha emigrado para a Bélgica há 12 anos, altura em que conheceu David Vens, com quem acabaria por construir uma vida de violência e alcoolismo, até ser encontrada morta no chão do bar "Petite Taberne", que ambos exploravam, com marcas de facadas nas costas.

Foi o próprio marido que alertou a Polícia e a família em Portugal, argumentando, num discurso turvado pelo álcool, que encontrara a mulher já cadáver. David Vens, que entregou a criança aos cuidados de uma amiga, está desde então preso preventivamente.

A menina contou a quem a acolheu que viu a mãe inanimada e tentou aplicar pensos nas feridas que apresentava nas costas, achando que ela estava a dormir. "A Maria partiu. Fica com a pequena, que eu vou seguramente para a prisão", disse David Vens à amiga.