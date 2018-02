Morreu ciclista que caiu em Vila Verde

Joaquim Gomes Ontem às 20:40 Facebook

O ciclista que esta segunda-feira caiu no solo, quando seguia numa estrada municipal, em Vila Verde, faleceu, esta terça-feira, no Hospital de Braga.

Jorge Vieira, de 52 anos, casado, operário, residente na freguesia de Cervães, Vila Verde, ia na bicicleta pela estrada municipal 541, na zona do Castelo, quando subitamente caiu, embatendo num poste elétrico.

Os Bombeiros Voluntários de Vila Verde socorreram a vítima, que já estava em paragem cardiorrespiratória, com um médico e um enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM a reverterem a situação, mas devido aos traumatismos crânio-encefálicos, acabaria por falecer no Serviço de Emergência do Hospital de Braga.