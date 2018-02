Despiste mata motociclista de Braga em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 19:40 Facebook

Um motociclista morreu num despiste, ao final da tarde deste sábado, na Estrada Nacional 101, em Covas, concelho de Vila Verde.

Fernando da Costa, de 51 anos, residente em Merelim, Braga, seguia num passeio de moto com um grupo de amigos de um estabelecimento perto do Mosteiro de Tibães, em Braga.

A vítima seguia no sentido Norte-Sul (Ponte da Barca - Vila Verde), quando entrou em despiste numa curva na localidade de Venda Nova, em Covas, Vila Verde.

Quando os Bombeiros Voluntários de Vila Verde chegaram ao local a vítima já estava em paragem cardiorrespiratória, tendo procedido a manobras de reanimação até à chegada da VMER de Braga e da SIV de Ponte de Lima, ambas do INEM, mas ao fim de cerca de meia hora foi constatado o óbito.

Esteve também uma equipa de desencarceramento dos Bombeiros de Ponte da Barca, por a vítima estar inicialmente presa nos railes de proteção da via, mas não foi necessária, no entanto, a sua intervenção.

O cadáver foi removido para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Cávado, no Hospital de Braga, e para além dos militares do Posto Territorial da GNR de Vila Verde, foram ao local peritos do Núcleo de Investigação em Crimes Acidentes de Viação (NICAV) da GNR de Braga.