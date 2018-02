Mulher atropelada em estado crítico em Vila Verde

Joaquim Gomes Ontem às 22:06 Facebook

Uma mulher foi gravemente atropelada, ao princípio da noite desta sexta-feira, em Vila Verde, estando em estado crítico, no Serviço de Emergência do Hospital de Braga.

No local estiveram dez elementos e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM baseada no Hospital de Braga, que conseguiram reverter a situação com paragem cardiorrespiratória.

A vítima, de 54 anos, foi colhida por um veículo, quando seguia pela Estrada Nacional 101, na freguesia de Geme, em Vila Verde, nas imediações da Rotunda do Bom Retiro, perto da localidade onde reside.

O sinistro foi registado pelo Posto Territorial da GNR de Vila Verde.