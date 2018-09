Mulher ferida em acidente com carro que capotou

Joaquim Gomes Ontem às 23:19 Facebook

Twitter

Uma mulher ficou ferida na sequência do despiste e capotamento do carro em que seguia, na tarde desta sexta-feira, em Vila Verde, no distrito de Braga.

O acidente ocorreu, por razões ainda a apurar, numa estrada municipal em Pedregais, localidade da União das Freguesias da Ribeira do Neiva (Azões, Duas Igrejas, Goães, Godinhaços, Pedregais, Portela das Cabras e Rio Mau).

A vítima foi socorrida e estabilizada por operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde que a transportaram ao Hospital de Braga para receber assistência. Não terá sofrido ferimentos graves, apesar do aparato do acidente.