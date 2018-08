Novo sismo sentido em Vila Verde

Ontem às 23:57 Facebook

Um sismo de intensidade 2,6 na escala de Richter com epicentro em Vila Verde, no concelho de Braga, foi esta segunda-feira sentido, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, sem registo de danos pessoais ou materiais.

"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que hoje pelas 21:57 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 2.6 (Richter) e cujo epicentro se localizou próximo de Vila Verde", lê-se no alerta, que dá ainda conta de que "este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Vila Verde".

A localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas, acrescenta-se na nota, que conclui que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

Este será o terceiro sismo a ser sentido na região, de acordo com relatos de moradores.