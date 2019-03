Octogenário gravemente queimado em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 15:15 Facebook

Um octogenário ficou gravemente queimado, em Valdreu, no concelho de Vila Verde, do distrito de Braga, quando se terá queimado nas mãos e no rosto com uma vela que utilizava e deixou cair, porque no sábado ficou de súbito sem eletricidade em casa.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, cerca das duas horas da madrugada deste domingo, em estado grave, para o Hospital de Braga, mas devido ao estado crítico e à natureza das lesões, foi já transferido para o Hospital de São João, no Porto.

O caso foi registado pelo Posto Territorial de Vila Verde da Guarda Nacional Republicana e dado conhecimento ao Ministério Público.