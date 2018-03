Portuguesa morta pelo marido na Bélgica é sepultada este sábado

Joaquim Gomes Hoje às 01:40 Facebook

O funeral da portuguesa morta à facada pelo marido na Bélgica, à frente da filha de nove anos, na terça-feira, realiza-se este sábado à tarde, em Vila Verde.

Maria da Conceição Gonçalves da Rocha, de 45 anos, será sepultada no Cemitério Paroquial de Oleiros, em Vila Verde, a partir das 16.30 horas. O corpo estará em câmara ardente, pelas 12 horas, na Igreja de Oleiros.

A mulher foi assassinada com várias facadas nas costas, em Charleroi, no sul da Bélgica, alegadamente pelo seu companheiro, David Vens, num quadro de violência doméstica no apartamento do casal, perto do bar Petite Taberne, que exploravam, na Rue Marchienne.

David Vens, de nacionalidade belga, conhecera Maria da Conceição há 11 anos, tendo resultado do relacionamento conjugal uma filha, de nove anos, que quando acordou viu a mãe inanimada no chão. Tentou aplicar-lhe um penso nas costas, mas Maria já estava morta, tendo a criança afirmado às autoridades que a mãe "estava a dormir".

O presumível uxoricida ainda terá tentado ocultar a alegada autoria do crime, tendo dito às autoridades policiais daquela região francófona belga que terá encontrado a mulher já sem vida de manhã cedo.

David Vens foi quem alertou as autoridades, mas a sua versão não foi convincente e está preso preventivamente, enquanto decorrem as investigações criminais, havendo relatos e informações sobre violência doméstica.

As primeiras informações chegadas aos familiares da vítima, na freguesia de Oleiros, davam conta de eventual doença súbita como estando na origem da morte da emigrante, mas só através da internet os seus pais, Manuel Rocha e Maria da Glória Gonçalves, acabariam por conhecer as verdadeiras razões da morte.