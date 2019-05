Seis cães bebés fechados num saco em contentor do lixo em Vila Verde

Sandra Freitas Hoje às 14:30, atualizado às 15:05 Facebook

A Associação para a Defesa dos Animais e Ambiente de Vila Verde apresentou queixa na GNR contra desconhecidos, após terem sido encontrados seis cães recém-nascidos dentro de um saco plástico, num contentor do lixo no centro da vila.

Segundo Carlos Diniz, da associação, o caso remete à passada quinta-feira. Os funcionários da Câmara Municipal de Vila Verde procediam à habitual recolha do lixo, quando foram surpreendidos por gemidos. Abriram o contentor subterrâneo perto do Intermarché e encontraram, dentro de um saco azul, seis cachorros.

"Quatro estavam vivos, mas dois morreram pelo caminho até à associação. Os dois que sobreviveram foram para casa de uma voluntária. Entretanto, faleceu mais um. Só está vivo um macho", conta Carlos Diniz, explicando que o único sobrevivente está a ser alimentado com um leite especial e ainda não está livre de perigo. "Estiveram muitas horas privados de oxigénio e do leite da mãe", justifica o dirigente associativo.

Carlos Diniz entende que o Estado "deve preocupar-se com a esterilização dos animais" e torná-la obrigatória. Além disso, defende que é necessária "mais fiscalização" para as pessoas cumprirem as leis. "O chip é obrigatório há dez anos e 95% dos animais chegam ao canil sem chip", exemplifica.