Um ferido grave e dois ligeiros após colisão em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 20:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão causou um ferido grave e dois ligeiros, durante a tarde desta segunda-feira, em Vila Verde, no distrito de Braga.

O aparatoso acidente de viação ocorreu na localidade de Covas, na zona norte do concelho de Vila Verde, sendo que a única vítima a inspirar mais cuidados é um homem de 89 anos.

A colisão verificou-se na Estrada Nacional 101, no cruzamento do Café das Neves, em Covas, Vila Verde, tendo os feridos sido logo assistidos pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo e o Suporte Imediato de Vida SIV de Arcos de Valdevez, ambos valências do INEM, bem como os Bombeiros de Ponte da Barca e os Bombeiros de Vila Verde, que já encaminharam as vítimas para o Hospital Central de Braga.