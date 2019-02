Vila Verde sacudida por dois pequenos sismos

Hoje às 14:57 Facebook

O município de Vila Verde, no distrito de Braga, foi sacudido por dois sismos de pouca intensidade em menos de 12 horas, entre segunda e terça-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), o primeiro abalo registou-se às 18.28 horas de segunda-feira, com uma intensidade de 1.0 na escala de Richter. Não há relatos de quem o tenha sentido, ao contrário do segundo, que aconteceu às 3.25 horas de terça-feira.

Segundo a divisão de geofísica do IPMA, este segundo abalo teve uma intensidade de 1,5 na escala de Richter e, nas redes sociais, há relatos de pessoas que dizem ter sentido o chão tremer. Os bombeiros não receberam quaisquer alertas.