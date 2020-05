Jovem ferido após colisão automóvel em Braga

JN com Paulo Jorge Magalhães Ontem às 23:32, atualizado hoje às 01:04 Facebook

Um jovem de 17 anos ficou gravemente ferido, esta sexta-feira à noite, após uma colisão entre dois veículos em Cervães, Vila Verde, Braga.

O acidente ocorreu na avenida Sobral Cobrosa, sendo que o alerta foi dado pelas 22.37 horas.

A vítima ficou presa no interior do carro e teve de ser desencarcerada pelos bombeiros, com apoio médico da VMER. O jovem sofreu múltiplas fraturas.

À chegada dos serviços de emergência, a outra viatura envolvida na colisão já não se encontrava no local, onde estiveram três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde (com 12 operacionais), os destacamentos de trânsito e de intervenção da GNR de Braga e a VMER de Braga.