Mergulho no Cávado em Vila Verde foi cancelado

O Mergulho no Cávado, que estava previsto acontecer no próximo domingo na praia do Faial, em Vila Verde, foi cancelado, anunciaram os responsáveis da iniciativa, através das redes sociais.

"Infelizmente, a organização da iniciativa teve que tomar a difícil decisão de cancelar a edição de 2023 do Mergulho no Cávado. Neste momento, o caudal do rio Cávado já extravasa as margens e as previsões são de continuação de precipitação durante o fim de semana", afirma a organização, liderada por António Mousinho, sublinhando que "não estão reunidas as condições de segurança".

O evento, que teve a primeira edição em 2015, costuma reunir centenas de participantes na praia do Faial, na vila de Prado, no primeiro domingo de cada ano. O objetivo, segundo António Mousinho, é "mostrar a riqueza de um dos maiores símbolos do património natural" do concelho.

PUB

"Esperemos que S. Pedro dê tréguas em 2024 e possamos começar o ano com um revigorante e rejuvenescedor Mergulho no Cávado, que coloca em evidência, fora da época balnear, um tesouro natural que deve ser cuidado e preservado para bem das gerações presentes e vindouras", refere a organizador.