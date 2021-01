Misericórdia de Vila Verde criou unidade covid que já está lotada

Luís Moreira Hoje às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde, com conhecimento da Autoridade de Saúde Local, montou e pôs a funcionar uma unidade para tratamento de doentes covid-19 com 21 camas. E já não tem vagas.

"A equipa de profissionais de saúde afeta à unidade covid tem sido incansável e os doentes estão todos estáveis no momento", refere, em comunicado, o provedor Bento Morais.

A unidade foi criada como "ala covid" com o objetivo de receber doentes para tratamento e isolamento: "Temos uma equipa de profissionais incansáveis e criamos esta unidade de covid-19 para garantir um tratamento mais eficaz de todos os utentes e doentes que testem positivo à covid. Sabemos que o momento é delicado mas tudo temos feito, em consonância com as autoridades de saúde, para mitigar a pandemia e cuidar de cada doente até à cura", acrescenta o provedor.

A Santa Casa tem, também, o hospital a trabalhar em pleno, nas cirurgias, exames e consultas, numa altura em que tanto se fala em tratamento de doentes "não-covid" nos hospitais sociais e privados.

"Diariamente o hospital atende centenas de doentes e tem sido uma retaguarda de excelência aos hospitais centrais, que sentem maior pressão com o aumento da pandemia", sendo obrigado a parar alguns tratamentos e cirurgias não-urgentes", sublinha o responsável.