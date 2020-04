Misericórdia de Vila Verde tem três infetados mas nenhum deles é dos lares

Luís Moreira Hoje às 17:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde tem três pessoas infetadas na Unidade de Cuidados (UCCI) de média duração, dois utentes e um funcionário.

"Os três estão devidamente isolados e com o conhecimento dos familiares e com acompanhamento da nossa comissão de risco e das entidades competentes, sendo que, diariamente, a nossa instituição envia para a União das Misericórdias Portuguesas e à DGS através da RNCCI o número de casos na nossa instituição, e eventualmente à Segurança Social quando se justifica por caso positivo", afirma o organismo, em nota enviada ao JN.

A Santa Casa sublinha que, e ao contrário do que, ontem, por lapso de escrita, referimos, nenhum deles está internado num dos quatro lares que gere no concelho, território onde, de resto e de acordo com o presidente da Câmara, António Vilela, não há nenhum lar com doentes da Covid-19.

A Misericórdia salienta que, foi nomeada, e está a trabalhar, uma comissão de risco composta por um médico, um técnico de higiene e segurança, uma enfermeira e uma engenheira bióloga para estar na linha da frente do combate ao Covid-19. A comissão é auxiliada pela restante equipa que labora em todas as unidades.

Além da equipa de Infeção e a comissão de risco, a funcionar permanentemente nos serviços, temos - acrescenta - "uma equipa de qualidade que vai permanentemente auditar o funcionamento dos serviços garantindo todas as normas em vigor e assegura a qualidade de todos os serviços. Uma equipa multidisciplinar 24 horas no combate ao Covid-19".