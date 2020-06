Motociclista ferido em colisão com automóvel em Braga

Joaquim Gomes Ontem às 22:51 Facebook

Um motociclista ficou ferido, com fraturas numa perna e nas costelas, ao colidir com um automóvel, que seguia em sentido contrário, na Estrada Nacional 205, entre a Vila de Prado de Santa Maria (Vila Verde) e a freguesia de São Romão de Ucha (Barcelos), no distrito de Braga, ao final da tarde deste sábado.

O choque ocorreu quando o motociclista, de 25 anos, residente na freguesia de Palme, em Barcelos, seguida no sentido de Braga, momento em que um automóvel, a circular de Braga para Barcelos, colidiu com a moto, quando mudava de direção.

O jovem foi transportado para o Hospital de Barcelos e, depois, transferido para o Hospital Central de Braga, porque além dos ferimentos numa perna, constatou-se ter fraturas nas costelas.

No local estiveram militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga e o ferido foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Barcelos.