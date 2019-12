Motociclista ferido numa colisão com carro em Vila Verde

Hoje às 20:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem ficou ferido em consequência de uma colisão entre a mota que conduzia e um carro, ao final da tarde deste sábado, em Vila Verde, no distrito de Braga.

A vítima seguia pela Estrada Nacional 201, entre Ponte de Lima e Vila Verde, quando foi colhida por um automóvel que saía de uma zona de parqueamento, na freguesia de Freiriz.

Socorristas da Delegação de Amares da Cruz Vermelha Portuguesa prestaram socorro à vítima, logo secundados pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM.

A circulação na EN 201 esteve condicionada ao trânsito para as operações de socorro ao motociclista, que foi transportado ao Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga pela Cruz Vermelha de Amares. O Destacamento de Trânsito do Comando Territorial da GNR de Braga tomou conta da ocorrência e regularizou a circulação rodoviária.