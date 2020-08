Motociclista morre em choque com carrinha em Vila Verde

Emília Monteiro Hoje às 22:02 Facebook

Um homem de 50 anos morreu, ao início da noite, num acidente de trânsito na Estrada Nacional 308, em Ponte de S. Vicente, no concelho de Vila Verde.

De acordo com os bombeiros locais, a colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de mercadorias fez com que o condutor do motociclo fosse projetado.

"O condutor do motociclo foi projetado por 30 metros", afirmou Luís Morais, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde. As causas do acidente, que ocorreu cerca das 21 horas, estão ainda por apurar.