Mulher de 89 anos ferida com gravidade numa colisão em Vila Verde

Uma mulher de 89 anos ficou ferida com gravidade num acidente entre dois carros, esta segunda-feira, na Vila de Prado, em Vila Verde. O embate provocou ainda ferimentos ligeiros a outra mulher, na casa dos 50 anos, que seguia no mesmo automóvel.

O acidente aconteceu na Estrada Nacional 201, que liga Vila Verde a Ponte de Lima.

Um carro que seguia no sentido Ponte de Lima-Prado ter-se-á despistado, embatendo de frente com o outro, que circulava no sentido oposto e que era ocupado pelas duas mulheres que ficaram feridas.

O socorro foi prestado por vários meios dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM. O Destacamento de Trânsito da GNR registou a ocorrência, que obrigou ao corte temporário da estrada nos dois sentidos.