Município de Vila Verde dá apoio de cinco mil euros a 20 IPSS

O Município de Vila Verde vai atribuir um apoio extraordinário de cinco mil euros às 20 instituições de solidariedade social do concelho, "para ajudar a enfrentar o atual contexto de crise inflacionista".

Em comunicado, a presidente da Câmara, Júlia Rodrigues Fernandes, justifica a medida como "um contributo para ajudar instituições que fazem um trabalho imprescindível e de grande impacto para a população, sobretudo junto das pessoas mais vulneráveis".

"As instituições particulares de solidariedade social (IPSS) e as misericórdias desempenham um papel insubstituível no desenvolvimento dos territórios, ao nível da integração e da coesão social", reforça a autarca.

Enaltecendo o trabalho de proximidade que desenvolvem, Júlia Fernandes sublinha "a relevância das respostas sociais que envolvem todos os grupos etários, em inúmeros domínios de intervenção". "As IPSS colmatam necessidades no apoio à infância, juventude, pessoas com deficiência e terceira idade. Respondem igualmente a problemáticas nos domínios da formação e qualificação, do emprego, da saúde e bem-estar social, da pobreza e exclusão social", salienta.

A presidente da Câmara acentua, ainda, que, "a crise internacional provocada pela guerra na Ucrânia trouxe novos obstáculos e dificuldades, isto, depois da pandemia covid-19, com novas formas e métodos de organização do trabalho e custos acrescidos na atividade diária das instituições de solidariedade social,".

E conclui: "A inflação, com destaque para o aumento substancial dos preços dos bens alimentares e dos produtos energéticos, como a eletricidade, o gás e os combustíveis, vem agravar a já débil situação financeira das IPSS, razão pela qual o Município reforça o apoio".