Perdeu dedo com explosão de foguete em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 14:13

Um homem ficou gravemente ferido devido à explosão de um foguete, tendo perdido pelo menos um dedo, devido ao acidente, no início da madrugada desta quarta-feira, em Vila Verde, no distrito de Braga.

A explosão verificou-se cerca da meia-noite, à passagem do ano, na localidade de Duas Igrejas, da União de freguesias de Ribeira do Neiva, concelho de Vila Verde, tendo sido a vítima transportada para a Sala de Emergência do Hospital Central de Braga, por um automóvel particular.

O caso está a ser investigado pelo Posto Territorial da GNR de Vila Verde, cuja patrulha se deslocou imediatamente ao local da ocorrência.