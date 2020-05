Plano de desconfinamento de Vila Verde reabre serviços no dia 6

Luís Moreira Hoje às 14:44 Facebook

Os serviços e equipamentos municipais de Vila Verde vão reabrir no dia 6 de maio, de forma faseada, com lotação máxima reduzida e com uso obrigatório de máscara, anunciou este domingo a Autarquia.

O presidente da Câmara, António Vilela, adiantou que a reabertura acontece no quadro de um plano municipal de desconfinamento com medidas para combater a pandemia covid-19. As decisões vão ser avaliadas a cada oito dias.

Assim, o horário do balcão único será alargado e o número de postos de atendimento reforçado. Mantém-se a obrigatoriedade da marcação prévia, via telefone ou email, de qualquer tipo de atendimento.

O Plano prevê que, "as tradicionais feiras do concelho, em articulação com as respetivas juntas de freguesia, retomarão a sua frequência, restringidas, contudo, apenas à venda de produtos agro-alimentares. O mercado de venda de produtos locais, no campo da feira da vila, será alargado, de forma a incentivar e apoiar os produtores vilaverdenses, a voltarem a usar este meio, que se mantém gratuito, para escoar os seus produtos agrícolas".

"É fundamental, "com o término do estado de emergência nacional, e mantendo como prioridade o combate à pandemia, iniciar paulatinamente o levantamento das medidas implementadas, retomando o dia-a-dia e reatando a nossa economia", explica o presidente da Câmara.