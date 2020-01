Praticante de BTT gravemente ferido em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 11:56 Facebook

Um praticante de BTT ficou gravemente ferido, durante a tarde de domingo, em Vila Verde, no distrito de Braga, encontrando-se ainda hoje internado no Hospital Central de Braga.

O ciclista de cerca de 30 anos estava a praticar BTT, no Monte do Castelo, na freguesia de Barbudo, em Vila Verde, quando se desequilibrou, acabando por sofrer múltiplas fraturas em várias zonas do corpo.

No local do acidente, estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Verde e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, oriunda do Hospital Central de Braga, para onde foi transportado o ciclista após estabilização.

Apesar da gravidade dos ferimentos, não corre perigo de vida.