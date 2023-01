Programa de 28 dias "non-stop" na "terra do amor"

O programa "Fevereiro - Mês do Romance" que o Município de Vila Verde lança esta quarta-feira e se prolonga até final do mês, envolve 70 iniciativas centradas nos Lenços de Namorados, como ícone identitário do concelho, que se autocaracteriza como "a terra do amor".

Fonte camarária adiantou, esta terça-feira, que o evento arranca no «Espaço Namorar Portugal» e no Centro de Dinamização Artesanal com uma exposição de produtos inspirados nos Lenços de Namorados.

Envolve, ainda, o desafio para a criação do "próprio perfume", uma nova linha de produtos da "Nortempresa", e desfiles de Moda, workshops, espetáculos de música, atividades de lazer e de natureza, saraus culturais e apresentações dos produtos Namorar Portugal.

Os Paços do Concelho e a Loja de Turismo integram também o mapa de exposições, que inclui trabalhos de 16 formandas do curso de bordados na Escola EB2,3 da Ribeira do Neiva.

Em Vila Verde, a Associação Empresarial do Vale do Homem (AEVH) realiza um concurso de montras, incentivando os espaços comerciais a reforçarem a coreografia associada ao Mês do Romance.

Em fevereiro, o Município promove ainda a campanha "Faça Desporto no Mês do Romance", com descontos e isenção de inscrição para casais no acesso aos serviços do Complexo de Lazer e da Piscina Municipal de Prado.

A programação do "Mês do Romance" é distribuída por semanas temáticas - da Tradição, do Romance, do Amor e da Saudade.

A Gala Namorar Portugal, com o desfile e os vencedores do XIX Concurso Internacional de Criadores de Moda, na "noite de S. Valentim", é o ponto alto do programa, que envolve mais de uma centena de parceiros.

DESFILES DE MODA E CONCERTOS

Entre as ações programadas, estão, também, a tertúlia "Mês do Romance Vilaverdense nas Tertúlias Rusgueiras", na sede do Grupo Etnográfico do Baixo Minho - Rusga de S. Vicente de Braga, e saraus culturais com música e poesia, por intermédio do Agrupamento de Escolas, da Academia de Música de Vila Verde e da AMUTER (Associação dos Amigos Museu Terras de Regalados). O programa prevê oito exposições, que ocorrem em Vila Verde, mas estendem-se a Braga, Porto e Alfândega da Fé.

Estão, ainda, previstos desfiles de moda no Centro Escolar local (com o "Chuva Com Amor: Desfile De Guarda Chuvas") e na Escola Secundária (com "Scholl In Love").

O programa contempla ainda concertos musicais, com a Escola de Música da Vila de Prado, com o Grupo "Antíkua" e com a Academia de Música de Vila Verde.

Com o envolvimento de 26 espaços de alojamento, restauração e bares do concelho, os "Sabores do Romance" apresentam um programa que pretende promover e dinamizar a excelência da gastronomia local.