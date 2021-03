PSD/Vila Verde vota Júlia Fernandes para candidata à Câmara

Luís Moreira Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

O plenário de militantes do PSD de Vila Verde debate esta sexta-feira o perfil do próximo candidato à Câmara nas eleições municipais, sendo o único nome em análise o da vereadora da Educação, Cultura e Ação Social, Júlia Fernandes.

Fonte partidária disse ao JN que o plenário está marcado para as 21 horas, por videoconferência.

A fonte adiantou que Júlia Fernandes, casada com o eurodeputado e ex-presidente da Câmara local, José Manuel Fernandes, é um nome consensual nos órgãos políticos locais e merece a aprovação da Comissão Política Distrital e da Comissão Nacional.

Em Vila Verde, e após a saída do vereador José Morais - que anunciou não se querer recandidatar - o PS ainda não tem candidato.

Júlia Fernandes nasceu em 1967, em Vila Verde. Casada, mãe de dois filhos, vive atualmente em Vila Verde. É licenciada em Ensino de Português e Francês, pela Universidade do Minho e professora do Ensino Básico e Secundário, pertencendo ao quadro de nomeação definitiva da Escola Básica de Ribeira do Neiva.

Entre 1998 e 2004 foi vice-presidente do Conselho Diretivo da Escola Secundária de Vila Verde. De 2004 a 2009 foi docente do Ensino Básico e Secundário, pertencendo ao quadro de nomeação definitiva da Escola Básica de Ribeira do Neiva.

É, desde 2009, em representação do Município de Vila Verde, Presidente da Cooperativa "Aliança Artesanal." Durante três mandatos, 2006-2013, foi também Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vila Verde. Exerce o cargo de vereadora na Câmara desde 2009.