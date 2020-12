Surto de covid-19 no lar da Misericórdia de Vila Verde

Sandra Freitas Hoje às 17:34 Facebook

O lar da Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde depara-se com um surto de covid-19 com 35 utentes e 10 colaboradores infetados, anunciou a estrutura, esta sexta-feira, através da página do Facebook.

Os responsáveis afirmam que "o contágio foi externo através da admissão de um utente, que faz várias saídas para a hemodiálise". O homem testaria positivo à covid-19, mais tarde, "após internamento em hospital externo", explica o comunicado, acrescentando que o primeiro caso de infeção foi conhecido a 1 de dezembro. "Toda a equipa e utentes foram testados" na sequência do episódio.

"Os doentes estão a ser acompanhados por uma equipa especializada da Santa Casa de Vila Verde numa ala criada na instituição, com todo o apoio de saúde necessário para a sua recuperação e não há mortalidade a registar, estando a situação a evoluir favoravelmente", garantem os responsáveis, sublinhando que o Hospital da Misericórdia "está a trabalhar a 100%".