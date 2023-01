Três feridos, um grave, numa colisão em Vila Verde

Joaquim Gomes Hoje às 00:28 Facebook

Um ferido grave e dois ligeiros é o resultado de uma colisão rodoviária ocorrida ao princípio da noite desta segunda-feira, na Estrada Nacional 101 (EN101), à passagem por Pico de Regalados, em Vila Verde.

Terá sido uma violenta colisão frontal, por causas ainda indeterminadas, que deixou as três vítimas encarceradas. Os dois feridos ligeiros foram transportados de imediato para o Hospital Central de Braga, enquanto o outro sinistrado, que se encontrava em estado grave, foi primeiro estabilizado no local pelo INEM e pelos bombeiros.

No local estiveram operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vila Verde, uma equipa de medicina e enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Braga, além de militares do Posto Territorial de Vila Verde da GNR, a apoiar as operações.