Vereador contesta novo líder do Chega em Vila Verde

Autarca foi exonerado da Concelhia mas diz que o processo é ilegal.

A Distrital de Braga do Chega nomeou o militante José Luís Moreira para líder da Concelhia de Vila Verde, em substituição de Fernando Silva, vereador da Câmara local, exonerado do cargo no partido em outubro. Mas este diz, em comunicado, que o ato é ilegal: "A nomeação, por revestir total ilegalidade, convoca-nos para pedir uma tutela jurisdicional que defenda valores de segurança jurídica", diz.

Silva acrescenta que "não vamos sair sem levar à exaustão o respeito com os compromissos que nos levaram a escolher este partido". A atual nomeação em Vila Verde, afirma, "suscita uma reserva de princípio, sobre a qual me baterei no debate interno". Segundo apurou o JN, Fernando Silva defende que a Distrital atua sem quórum após várias demissões.

Contactado pelo JN, José Luís Moreira respondeu que a Distrital tem quórum, pois após a saída de quatro membros, "ainda ficou com cinco".

O JN contactou o presidente da Distrital, Filipe Melo, e a assessoria de imprensa do Chega, os quais não se quiseram pronunciar, mas afirmaram a legalidade do ato.