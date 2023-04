Vila Verde abre mais de 38 quilómetros de trilhos serranos

A Câmara de Vila Verde promove, no próximo sábado, uma caminhada para assinalar a abertura dos Trilhos da Nóbrega, um conjunto de três percursos que totalizam mais de 38 quilómetros por zonas rurais e serranas que marcam a paisagem natural do norte do concelho.

Financiado pelo programa de valorização económica de recursos endógenos "Provere", no âmbito do Norte 2020, o projeto dos Trilhos da Nóbrega pretende, segundo a autarquia, "contribuir para a sustentabilidade das aldeias do norte do concelho de Vila Verde, valorizando os produtos endógenos e os recursos naturais em espaços de baixa densidade".

A intervenção nos percursos dos trilhos em causa representou um investimento na ordem dos 95 mil euros, beneficiando de uma comparticipação de 85% por fundos comunitários.

Com pontos comuns de interseção, a rede dos três trilhos pedestres é assumida como "projeto âncora" para a qualificação das experiências de turismo da natureza. Os percursos incluem zonas de descanso, miradouros, mobiliário de apoio (mesas e bancos), sinalética e painéis informativos e interpretativos.

Desta rede fazem parte o Trilho de Aboim da Nóbrega, o Trilho do Fojo do Lobo e Nascente do Vade e o Trilho de Mixões da Serra - Valdreu.

Caminhada inaugural

A caminhada inaugural assume um trajeto de "dificuldade média" com cerca de nove quilómetros, abrangendo diferentes pontos dos trilhos oficializados em zonas das freguesias de Valdreu e de Aboim da Nóbrega e Gondomar.

O ponto de partida está agendado para as 9 horas, no Parque de Campismo Rural de Aboim da Nóbrega. Com uma duração estimada de 2,5 horas, a caminhada do dia 15 prevê uma paragem intermédia na aldeia típica de Bezeguimbra e termina no alto de Santo António de Mixões da Serra, onde se situa um santuário.