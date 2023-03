Vila Verde avança com novo troço da ecovia que liga o mar à serra

Primeira pedra do investimento de quase um milhão para fazer 2,5 quilómetros entre a zona de lazer do Mirante e a praia fluvial do Faial.

A Câmara de Vila Verde lançou esta quarta-feira a primeira pedra da construção de um novo percurso pedonal e ciclável, de cerca de 2,5 quilómetros, entre a zona de lazer do Mirante (Soutelo) e a praia fluvial do Faial (Vila de Prado), junto ao rio Cávado. A obra representa um investimento de cerca de 978 mil euros, com comparticipação de 297 mil euros de fundos europeus, sendo o restante assumido pelo orçamento municipal.

"Trata-se de uma intervenção estruturante e enquadrada na estratégia de valorização das imensas potencialidades naturais do nosso território", destacou, na cerimónia, a presidente da Câmara de Vila Verde, Júlia Fernandes, garantindo que a autarquia "está fortemente empenhada no desenvolvimento de uma cultura de mobilidade sustentável".

Este percurso enquadra-se na Ecovia do Cávado-Homem, um projeto que envolve os seis municípios do Cávado e pretende fazer a ligação entre o mar e a serra, ao longo de cerca de 75 quilómetros, de Esposende a Terras de Bouro.

No caso de Vila Verde, é a segunda ligação a ser criada, permitindo fazer a junção ao troço já existente, construído entre as zonas de lazer do Mirante e de Porto Carrero, na freguesia de Soutelo, também com cerca de 2,5 quilómetros.

"Este é um investimento importante e que se assume como um exemplo da articulação entre os vários municípios para ser possível ter uma ecovia que ligue o mar à serra", destacou o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), António Cunha, que presidiu à cerimónia.

Mais ligações

Júlia Fernandes garantiu que a Câmara de Vila Verde pretende realizar mais troços, nomeadamente para permitir a ligação entre a praia fluvial do Faial e a ponte de Prado e daí até à zona fluvial do Gaião, em Cabanelas, assim como o prolongamento para Norte, a partir de Porto Carrero. "Esperemos que o novo quadro comunitário traga fundos e possibilidades de poder financiar essas obras", apontou hoje a autarca.

A Ecovia do Cávado e Homem desenvolve-se ao longo dos concelhos de Esposende, Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares e Terras de Bouro. Compreende a Ecovia do Rio Cávado, com 55 quilómetros de extensão, e a Ecovia do Rio Homem, com uma extensão de 20 quilómetros.

O objetivo é fazer a ligação da Ecovia Litoral Norte ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, cabendo a cada município a execução no seu território.