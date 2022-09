Vila Verde exige variante para acabar com "martírio"

Município aplaude requalificação da EN101, mas ressalva que obra não resolve longas filas de trânsito.

As obras de requalificação na EN101, em Vila Verde, com uma extensão de quase 20 quilómetros, deverão ficar concluídas dentro de um mês. A presidente da Câmara, Júlia Fernandes, felicita a "qualidade" da empreitada, que beneficia a segurança de peões e automobilistas, mas assume que não resolve "o martírio" com as longas filas de trânsito que se formam, diariamente, à entrada da vila. Há anos que a Autarquia exige a construção de uma variante, mas o Governo continua sem dar respostas.

"A maior parte dos locais está a ficar com passeios, o que torna todo o trajeto mais seguro para as pessoas. E com a estrada requalificada, quem passa fá-lo com mais conforto. Mas continua a haver a necessidade urgente de criar uma variante alternativa, porque continuamos a ver filas intermináveis, sobretudo nas horas de ponta", lamentou esta sexta-feira Júlia Fernandes ao JN, sublinhando que o Município avançou com obras de requalificação "de uma série de ruas", que fazem ligações a Turiz, Barbudo ou Loureira, mas os atalhos não são conhecidos por todos os condutores.