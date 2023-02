Vila Verde reconhece interesse municipal a investimento de 600 mil euros em campos de padel

A Câmara de Vila Verde atribuiu o estatuto de interesse municipal ao projeto de instalação de seis campos de Padel nos terrenos afetos ao Clube de Caça e Pesca, um investimento de 600 mil euros que entra em funcionamento já no final deste mês.

"É um investimento importante numa modalidade em forte crescendo e que, a par da componente desportiva e também competitiva, compreende uma forte intervenção a nível social, pedagógico e ambiental", salientou a presidente da Câmara Municipal, Júlia Rodrigues Fernandes.

Júlia Fernandes destacou ainda" o facto de o plano de desenvolvimento do projeto assegurar atividades de âmbito social, junto das escolas e também ao nível da inclusão e da solidariedade social, estando igualmente previstas iniciativas direcionadas aos mais idosos - o que poderá passar pelo envolvimento do programa Seniores Ativos".

A autarca efetuou hoje uma visita às obras de instalação do novo complexo desportivo, acompanhada pelo vereador do desporto, Patrício Araújo, e pelos responsáveis do Clube de Caça e Pesca de Vila Verde e da empresa Great Sport, que assume a concretização do investimento.

Em comunicado, o Município diz que "dos seis campos de Padel - um desporto jogado com raquetes e com semelhanças ao ténis, em campos fechados ou delimitados por paredes de tabela -, dois serão construídos com as normas regulamentares para competição, permitindo a realização de provas nacionais e internacionais".

Acrescenta que "o empreendimento inclui um ginásio e uma área social com bar de apoio, além de balneários, gabinetes de apoio e instalações sanitárias. Está ainda previsto um espaço exterior com mini-campo e parque infantil temático associado ao padel e dirigido aos mais novos".

Preparado para pessoas com mobilidade reduzida, o complexo ocupa uma área de construção de 2425 metros quadrados, em terrenos localizados na freguesia de Sabariz, contíguos ao campo de tiro, à área desportiva da Cruz do Reguengo e à zona fluvial da Malheira, reforçando a oferta de equipamentos para a atividade física e de lazer.

Já os responsáveis da Great Sport - citados na Nota de Imprensa - defendem que o novo complexo terá um impacto positivo "na dinâmica, na atratividade e na afirmação do concelho", assumindo um contributo importante para "mobilizar pessoas e instituições e potenciar a vinda de turistas e visitantes", assim como criar condições para a concretização de novos eventos competitivos.

O projeto inclui ainda parcerias com laboratórios de investigação da Universidade do Minho de forma a desenvolver planos de gestão ambiental da atividade do complexo, designadamente no que toca à reutilização de bolas e outros materiais desportivos.