Vila Verde vai ter Ensino Superior com seis cursos

Instituto Politécnico do Cávado e Ave vai instalar-se no concelho, com formações nas áreas tecnológica e digital para responder às necessidades das empresas. Há 150 vagas.

A partir de setembro, o concelho de Vila Verde vai passar a ter Ensino Superior, através de uma parceria com o Instituto Politécnico do Cávado e Ave (IPCA), que ali vai instalar um polo, com seis cursos técnicos superiores profissionais (CTeSP). As formações, que arrancam com 150 vagas, estão ligadas, sobretudo, à área tecnológica e digital, para responder às necessidades das empresas da região.

O protocolo foi assinado, ontem, entre as presidentes do IPCA, Maria José Fernandes, e do Município, Júlia Fernandes, e prevê que a instituição de Ensino Superior ocupe o antigo edifício do Instituto Empresarial do Minho, em Soutelo, que fica situado quase à entrada do centro da vila. No mesmo espaço ficará instalada a Academia Cisco, que promove formações certificadas (ler caixa).