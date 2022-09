Atropelado pelo próprio carro em Vizela

Um homem, de 56 anos, ficou entalado contra um muro pela sua carrinha, no momento em que saiu da viatura para inspecionar um ruído que lhe tinha chamado a atenção, na terça-feira ao final da tarde, em Santo Adrião, Vizela.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vizela (BVV), Paulo Félix, o homem foi atropelado à porta de casa, no momento em que regressava do trabalho. Um barulho fez com que o condutor saísse da carrinha de caixa aberta para averiguar o que se passava, uma vez que estava num plano inclinado, a viatura acabou por deslizar, colhendo o condutor, prendendo-o contra um muro.

Os BVV receberam o alerta às 18.49 horas de terça-feira e, quando chegaram ao local, o homem já tinha sido libertado por populares, que usaram um empilhador para deslocar a carrinha. A vítima foi transportada pelos bombeiros ao Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, depois de estabilizada pela equipa da VMER. A GNR de Vizela esteve no local e registou a ocorrência.