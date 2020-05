Camião do lixo capotou e fez dois feridos em Vizela

Delfim Machado Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

O camião do lixo de uma empresa que trabalha para a Câmara de Vizela capotou e caiu a uma ravina com cerca de cinco metros, esta terça-feira de manhã. Há dois feridos ligeiros.

O camião de recolha de resíduos capotou na rua da Bouça da freguesia de São Paio, concelho de Vizela, após cair de uma ravina com cerca de cinco metros. Os Bombeiros Voluntários de Vizela foram alertados às 9.19 horas. Quando chegaram, depararam-se com o camião tombado, o lixo espalhado e duas pessoas feridas, uma delas encarcerada.

"Uma das vítimas já tinha saído pelos próprios meios, apenas o condutor se encontrava encarcerado", disse Paulo Félix, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vizela. Depois das manobras de desencarceramento, "a vítima foi retirada e assistida no local pelos Bombeiros e pela VMER de Guimarães, sendo que também esteve no local a GNR de Vizela com dois elementos", reportou Paulo Félix.

A corpo de bombeiros de Vizela esteve no local com 17 operacionais e cinco veículos. Do acidente resultaram dois feridos, do sexo masculino, de 31 e 36 anos de idade. Ambos foram transportados para o Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães, com ferimentos considerados ligeiros.