Condutor atropela ciclista e põe-se em fuga sem lhe prestar assistência

Manuel Rodrigues, conhecido por Manuel "Baixinho", de 62 anos, regressava a casa, em Vizela, depois do seu treino de bicicleta, na passada quinta-feira, quando foi atropelado, na Estrada Nacional 105, em Polvoreira.

O acidente ocorreu por volta da 16.30 horas e, de acordo com o ciclista, o condutor colocou-se em fuga, sem lhe prestar assistência. Valeu-lhe a pronta ajuda dos Bombeiros Voluntários de Vizela que, naquele momento, iam a passar no local.

Manuel Rodrigues ficou com ferimentos na cara, joelhos, costelas e mãos. O ciclista foi transportado ao Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães e está, agora, em casa a recuperar.

Ainda não há, até este momento, informações sobre o condutor que atropelou Manuel Rodrigues. A PSP ouviu as declarações da vítima, ainda no Hospital de Guimarães, e é possível que as imagens de um posto de combustível, próximo do local do atropelamento, possam ajudar a identificar a viatura "tipo Iveco".