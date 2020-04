Depois dos lares, Vizela testou pessoas com deficiência

Delfim Machado Hoje às 16:03 Facebook

A Câmara de Vizela fez testes de despiste e diagnóstico do novo coronavírus aos cidadãos portadores de deficiência que estão institucionalizados no concelho. Deram todos negativo.

Os testes foram feitos a todos os utentes da AIREV - Associação para a Integração e Reabilitação Social de Crianças e Jovens Deficientes de Vizela "e nenhum deles testou positivo para Covid-19, estando neste momento a ser testados os funcionários daquela instituição", informou a autarquia vizelense, em comunicado, esta quinta-feira.

Recorde-se que a Câmara de Vizela tem em curso um programa de testes de despiste e diagnóstico de Covid-19 que abrange todos os lares de idosos do concelho, mas também os bombeiros, militares da GNR e profissionais de saúde.

"Os utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social são rastreados nas próprias instituições, com a colaboração de dois enfermeiros das Unidades de Saúde Familiar do concelho e um enfermeiro residente da respetiva instituição, sendo que os funcionários são rastreados nos centros 'drive-thru' mais próximos", explica o comunicado do Município vizelense.

Para além das Unidades de Saúde Familiar, o programa de testes também tem como parceira a Unilabs Portugal. Os testes visam "reforçar a segurança e rastrear os mais vulneráveis" e fazem parte de um plano de contingência municipal que contém outras medidas de prevenção e combate à Covid-19.

Segundo os números concelhios divulgados esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), correspondentes a 82% dos casos confirmados em Portugal, Vizela tem um total de 32 pessoas infetadas. Esta contagem peca por defeito, tendo em conta que, na passada quinta-feira, dia 9 de abril, o Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave contabilizava 35 casos positivos. Desde então que os números concelhios deixaram de ser divulgados pelas Autoridades de Saúde Local e Câmaras Municipais, por orientação do Ministério da Saúde.