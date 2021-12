Detetadas 24 descargas indevidas no rio Vizela

Rui Dias Hoje às 16:19 Facebook

Foram detetadas 24 ligações indevidas no Rio Vizela, através de uma inspeção com recurso a várias tecnologias, entre ela o vídeo e o uso de corantes, seguidas de um levantamento georreferenciado.

A Câmara Municipal, em parceria com a Vimágua, empresa responsável pela distribuição de água e saneamento no concelho, fez esta inspeção no âmbito de um trabalho de fiscalização que tem vindo a acontecer, nos últimos meses.

Face às situações detetadas, o município salienta, em comunicado, que "os moradores residentes na Avenida Abade Tagilde, Praça da República, Rua Dr. Pereira Caldas, Rua Dr. Abílio Torres, Rua das Termas e Rua Latino Coelho devem fazer as necessárias alterações nas ligações às redes e, nesse sentido, reduzir eventuais focos de contaminação do Rio Vizela".

O comunicado da autarquia lembra que a Vimágua irá avançar com os respetivos processos de contraordenação a todos os que ainda fazem descargas paro o rio.