Escola primária fecha em Vizela por causa de funcionária infetada

Delfim Machado Hoje às 16:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma funcionária da Escola Básica de Tagilde, em Vizela, acusou positivo no teste à covid-19, o que obrigou ao encerramento da escola pelo menos até ao próximo dia 20. Todos os alunos vão ser testados.

A informação foi avançada pela Câmara Municipal de Vizela ao início da tarde desta quarta-feira. Na sequência do teste positivo à funcionária da Escola Básica de Tagilde, a Autarquia "decidiu encerrar aquele estabelecimento de ensino, suspendendo todas as atividades do ATL a decorrer naquela escola e que estavam a ser frequentadas por dez crianças". O encerramento teve a anuência da direção da escola e da associação de pais.

Na sequência do contacto com as autoridades de saúde, estão já a ser testados "todos os envolvidos", desde professores, funcionários, alunos e outras pessoas que estiveram próximas da funcionária infetada.

O teste à funcionária foi feito depois de a mulher ter estado no fim de semana com um familiar que também acusou positivo. Sabendo do caso positivo na sua família, esta quarta-feira a funcionária já não compareceu na escola.

O caso positivo levou a que a Câmara de Vizela adiasse a inauguração das obras de requalificação do Largo da Igreja de Tagilde, que estava prevista para sábado, dia 11 de julho: "Colocada a possibilidade de um surto naquela freguesia, a Câmara Municipal de Vizela e a União de Freguesias de Tagilde e Vizela S. Paio adiam, para data a definir, a inauguração das obras de requalificação do Largo da Igreja de Tagilde, até se encontrarem reunidas todas as condições de segurança para a realização daquela iniciativa".

Fim de semana preocupa

A preocupação da Autarquia é atualmente acrescida tendo em conta que se avizinha um fim de semana movimentado naquele concelho. Por um lado, no sábado é dia de São Bento e os vizelenses têm por tradição rumar ao Santuário de São Bento das Peras. Por outro, está agendada a realização do programa "Aqui Portugal", da RTP, em direto no sábado.

Em comunicado, a Câmara informa os vizelenses que "não é necessário ir ao Parque das Termas para assistir ao programa da RTP Aqui Portugal, sendo que os vizelenses podem fazê-lo em casa, acompanhando o programa pela televisão, em mais um momento de promoção e divulgação de Vizela". Caso queiram visitar o S. Bento, esta visita "deve ser de passagem e o mais breve possível, evitando a permanência no local por períodos prolongados", acrescenta o Município vizelense.