Delfim Machado Hoje às 18:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A descarga no rio Vizela que motivou a ameaça de boicote às eleições presidenciais por parte da Câmara de Vizela, foi filmada e mostra uma grande quantidade de líquido vermelho a ser despejado para o rio.

O vídeo cedido ao JN foi feito na passada sexta-feira, numa zona a poucos metros da Estação de Tratamento de Águas Residuais de Serzedo. A descarga motivou nova queixa-crime da Câmara contra a Águas do Norte pelo crime de poluição, depois de uma primeira, feita no final de 2018, que acabou arquivada pelo Ministério Público.

Naquele local, perto da ETAR, as descargas que alteram a cor natural do rio são constantes. Em conferência de imprensa, a Câmara já prometeu denunciar também o caso junto das instâncias europeias, bem como apelar "ao boicote às próximas eleições presidenciais, salvo se, entretanto, for apresentada uma solução para a presente problemática".

Na reação ao vídeo, a Águas do Norte deu a mesma resposta que dá sempre que existem denúncias: "Não foi verificada qualquer anomalia no normal funcionamento desta infraestrutura de tratamento de águas residuais, pelo que a situação reportada poderá ser devida ao facto de o rio Vizela possuir atualmente um caudal reduzido".