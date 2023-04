Futuro da têxteis Bomdia adiado por greve dos funcionários judiciais

A Assembleia de Credores da Fábrica de Tecidos de Viúva de Carlos da Silva Areias, em Vizela, conhecida como Felpos Bomdia, foi esta terça-feira adiada devido à greve dos funcionários judiciais no Tribunal de Comércio de Guimarães. Estão 100 trabalhadores à espera da decisão, alguns deles já com cartas de despedimento.

A empresa, situada à entrada da cidade de Vizela, no acesso a partir de Guimarães, foi declarada insolvente no passado mês de fevereiro. Esta terça-feira, realizava-se a Assembleia de Credores onde seria votado o relatório do administrador de insolvência que propõe a rejeição do plano de recuperação apresentado pela administração da empresa, defendendo a necessidade da entrada de um investidor com capital.

A empresa empregava cerca de 100 trabalhadores, antes de ter enviado cartas de despedimento a 36 deles, no passado dia 31 de março. Esta ação foi fortemente contestada pelos funcionários que duvidam da legalidade dos despedimentos feitos numa altura em que a empresa já tinha sido declarada insolvente e, segundo dizem, sem o acordo do administrador de insolvência.

De acordo com a lista provisória de credores da Felpos Bomdia, a dívida da empresa ronda os 2,5 milhões de euros. Não foi ainda definida uma nova data para a realização da Assembleia de Credores.